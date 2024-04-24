У гламурной участницы подрыва агента СБУ в Москве нашлась ниточка к британскому спецназу
Агент СБУ Хрестина до подрыва Прозорова ездила в британский город с базой SAS
Ярослава Хрестина. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yasenka Chrestina
Агент СБУ, гражданка Украины Ярослава Хрестина, которую ФСБ подозревает в участии в подрыве автомобиля экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года ездила в британский город Херефорд, где находится военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) — британского спецназа. На это обратило внимание РИА "Новости" после изучения соцсетей девушки и её родственников.
Ярослава Хрестина в Херефорде с сестрой. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Olena Chrestina
Так, сестра Хрестиной Елена выложила на одной из страниц совместное с ней фото и указала геолокацию — Херефорд. Снимок появился в аккаунте 22 сентября 2023 года.
По версии ФСБ, именно Ярослава Хрестина отправила из Варшавы в Москву компоненты для СВУ, которое впоследствии использовали для подрыва автомобиля Прозорова. Девушка послала запрещённый груз сообщнику через Литву. По её же поручению в июне 2023-го он следил за домом жертвы.
Напомним, 12 апреля на парковке в Москве был осуществлён подрыв Land Cruiser Prado. СВУ поместили под водительское сиденье. Выяснилось, что машина принадлежит экс-сотруднику СБУ Василию Прозорову. Life.ru показывал видео с моментом взрыва. Сам пострадавший выжил и утверждает, что заказчиком покушения являются украинские спецслужбы. Подрыв автомобиля экс-подполковника квалифицировали как покушение на убийство. 16 апреля был задержан первый подозреваемый — агент СБУ Владимир Головченко, который заминировал автомобиль. Позже сотрудники ФСБ задержали и курьера, который доставил в Москву детали для бомбы при посредничестве жительницы Варшавы. ФСБ публиковала фото женщины.