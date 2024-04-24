У гламурной участницы подрыва агента СБУ в Москве нашлась ниточка к британскому спецназу

Агент СБУ, гражданка Украины Ярослава Хрестина, которую ФСБ подозревает в участии в подрыве автомобиля экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года ездила в британский город Херефорд, где находится военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) — британского спецназа. На это обратило внимание РИА "Новости" после изучения соцсетей девушки и её родственников.

Ярослава Хрестина в Херефорде с сестрой. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Olena Chrestina

Так, сестра Хрестиной Елена выложила на одной из страниц совместное с ней фото и указала геолокацию — Херефорд. Снимок появился в аккаунте 22 сентября 2023 года.