Бербок вызвала российского посла после задержания предполагаемых шпионов в Баварии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вызвала российского посла в Берлине Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу нашей страны. Об этом сообщает газета Bild .

О том, что полиция задержала двух человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий, Генпрокуратура сообщила ранее в четверг. По сведениям журналистов, оба задержанных — русские немцы. Это 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Дж. В числе объектов, за которыми они якобы наблюдали, указаны военные полигоны США в Баварии. На одном из них проводилось обучение украинских солдат на танках Abrams.