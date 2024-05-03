МИД ФРГ вызвал поверенного в делах посольства РФ из-за обвинений в кибератаке

МИД Германии вызвал временного поверенного в делах посольства России. Дипломатическое ведомство ФРГ обвиняет Москву во взломе учётных записей электронной почты членов правления Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 2023 году.

"Могу вам сообщить, что на сегодня, в 12 часов [13:00 по московскому времени], то есть уже через несколько минут, мы вызвали в МИД временного поверенного в делах российского посольства, чтобы ясно изложить позицию федерального правительства", — сказал представитель МИД Германии Кристиан Вагнер в беседе с журналистами.

В свою очередь представитель Правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин и его зарубежные партнёры решительно осуждают действия группировки ATP28 против руководящего состава СДПГ. Он утверждает, что хакеры в течение длительного времени пользовались неизвестной на тот момент критической уязвимостью в почтовом клиенте Microsoft Outlook и таким образом скомпрометировали несколько учётных записей электронной почты. ATP28 (Fancy Bear), как утверждает немецкая разведка, якобы связана с Россией.

РФ неоднократно опровергала обвинения в причастности к хакерским атакам. Москва обращала внимание, что ни одно из силовых ведомств Германии ни разу не предоставило никаких доказательств связи хакеров с РФ, ограничиваясь лишь голословными обвинениями.