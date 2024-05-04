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4 мая, 12:55

СМИ узнали о дыре в системе безопасности Минобороны Германии

Zeit: Информация о совещаниях Минобороны ФРГ месяцами была в общем доступе

Информация о шести тысячах онлайн-совещаний на платформе WebEx сотрудников Минобороны Германии несколько месяцев была открыта в Сети. Во всеобщем доступе оказались расписание и темы конференций, а также имена организаторов. Однако записи переговоров в Сеть не утекли, сообщает газета Die Zeit.

Журналисты смогли добавиться в личные онлайн-комнаты многих сотрудников ведомства. В числе таких был и аккаунт инспектора германских ВВС Инго Герхартца, разговор которого сливали в Сеть в марте, когда тот обсуждал возможность удара по Крымскому мосту. Однако, по версии газеты, с той утечкой сложившаяся сегодня ситуация не связана.

Также в издании рассказали, что не только в аккаунты военных был открыт доступ простым смертным. Там отметили, что на платформе можно было подключиться к онлайн-комнатам канцлера Олафа Шольца и министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

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Напомним, 1 марта были перехвачены переговоры немецких военных о возможности удара по Крымскому мосту. Они спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. В Германии считают, что опубликованная запись настоящая. Оказалось, что говорившие об атаке даже не пытались скрываться. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованное аудио и поручил поскорее расследовать инцидент.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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