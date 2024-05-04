СМИ узнали о дыре в системе безопасности Минобороны Германии

Информация о шести тысячах онлайн-совещаний на платформе WebEx сотрудников Минобороны Германии несколько месяцев была открыта в Сети. Во всеобщем доступе оказались расписание и темы конференций, а также имена организаторов. Однако записи переговоров в Сеть не утекли, сообщает газета Die Zeit.

Журналисты смогли добавиться в личные онлайн-комнаты многих сотрудников ведомства. В числе таких был и аккаунт инспектора германских ВВС Инго Герхартца, разговор которого сливали в Сеть в марте, когда тот обсуждал возможность удара по Крымскому мосту. Однако, по версии газеты, с той утечкой сложившаяся сегодня ситуация не связана.