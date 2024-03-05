"Эффект бомбы": В Германии заявили о катастрофе из-за утечки разговора немецких офицеров
FAZ: Утечка разговора немецких военных сильно ударила по репутации Берлина
Утечка переговоров немецких офицеров произвела эффект "сброшенной бомбы" и нанесла большой ущерб репутации ФРГ среди союзников Запада, заявил обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.
"Для немецкого правительства, Бундесвера и в целом репутации Германии как надёжного союзника подобный провал — настоящая катастрофа", — пояснил Колер.
По его словам, слитый разговор напрямую доказывает, что западные страны активно участвуют в украинском конфликте. Сама же утечка может оставить Вашингтон и Лондон крайне недовольными, ведь они пытаются не показывать, что их специалисты присутствуют в зоне боевых действий. Эксперт также обратил внимание на то, что Россия легко может перехватить прочие политически острые разговоры немецких военных и политиков, сделав их достоянием общественности.
Напомним, перехваченные переговоры немецких военных попали в Сеть 1 марта и спровоцировали сильный политический скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем, а местная пресса склоняется к версии, что опубликованная аудиозапись является подлинной. Выяснилось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались. По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, ФРГ ведёт подготовку к войне с Россией.
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