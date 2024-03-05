"Эффект бомбы": В Германии заявили о катастрофе из-за утечки разговора немецких офицеров

По его словам, слитый разговор напрямую доказывает, что западные страны активно участвуют в украинском конфликте. Сама же утечка может оставить Вашингтон и Лондон крайне недовольными, ведь они пытаются не показывать, что их специалисты присутствуют в зоне боевых действий. Эксперт также обратил внимание на то, что Россия легко может перехватить прочие политически острые разговоры немецких военных и политиков, сделав их достоянием общественности.