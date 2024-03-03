Германии предрекли реваншистские настроения после слитого скандального разговора военных

В Германии появились реваншистские настроения. Это подтверждают споры, вызванные сливом в Сеть записи разговоров немецких военных об ударах по Крымскому мосту. Многие члены правящего политического альянса готовы вернуться к кровавому периоду своей истории. Таким мнением поделился автор телеграм-канала "Голос Мордора".

"Очень интересно реагируют на слив телефонных переговоров высокопоставленных офицеров Люфтваффе в Германии. Понятно, что сопартийцы Сары Вагенкнехт и члены "Альтернативы для Германии" в настоящем шоке, потому что немецкие военные, если говорить прямо, планировали нападение на Россию. Тут даже не надо говорить о том, что это нарушение немецкой конституции", — приводит телеканал "360" слова блогера.

Автор канала напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил категорически против поставки ракет Taurus на Украину, мотивировав это массой разных причин. В частности, политик пояснил, что украинские военные не смогут обслуживать вооружение, поэтому немецким солдатам придётся поехать на Украину, а это — фактически объявление войны РФ.

Немецкие офицеры в слитом разговоре пришли к выводу, что бойцы ВСУ сами смогут стать операторами Taurus, им только понадобится небольшая помощь. Именно этот факт и возмутил политиков ФРГ, уточнил автор канала. По его словам, они просто вычеркнули из своей памяти огромный кусок истории Германии, "кусок очень кровавый и омерзительный".