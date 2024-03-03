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3 марта, 10:33

В слитой беседе немцев об ударе по Крымскому мосту увидели движение к Четвёртому рейху

Рогов: ФРГ во главе с Шольцем движется к созданию Четвёртого рейха

ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем движется к образованию Четвёртого рейха. Такое мнение выразил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя слитую запись беседы немецких офицеров о планах удара по Крымскому мосту.

"Режим Шольца не просто нарушает всевозможные международные законы, правила и установки, но и уверенно движется к созданию нового нацистского государства — Четвёртого рейха, основанного на ненависти к России и стремлении устроить геноцид русских людей", — отметил он в разговоре с РИА "Новости" в воскресенье, 3 марта.

Как подчеркнул Рогов, немцам нужно осознать, что для них готовят нынешние власти. По его словам, граждане должны не допустить повторения трагедии и позора для народа.

После слитого разговора из Бундесвера Германии предрекли роль зачинщицы войны
После слитого разговора из Бундесвера Германии предрекли роль зачинщицы войны

Напомним, 1 марта в Сети были опубликованы перехваченные разговоры немецких военных об атаке на Крымский мост, которые привели к большому скандалу. В Госдуме объявили, что намерены добиться от Берлина проведения расследования ситуации, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от немецких СМИ задать вопрос на эту тему главе МИД Германии Анналене Бербок. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в случившемся. А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ситуация будет очень быстро расследована. При этом он назвал случившееся "очень серьёзной проблемой".

Обложка ©

Unsplash / Maheshkumar Painam

Никита Осипов
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