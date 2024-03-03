В слитой беседе немцев об ударе по Крымскому мосту увидели движение к Четвёртому рейху

ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем движется к образованию Четвёртого рейха. Такое мнение выразил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя слитую запись беседы немецких офицеров о планах удара по Крымскому мосту.

"Режим Шольца не просто нарушает всевозможные международные законы, правила и установки, но и уверенно движется к созданию нового нацистского государства — Четвёртого рейха, основанного на ненависти к России и стремлении устроить геноцид русских людей", — отметил он в разговоре с РИА "Новости" в воскресенье, 3 марта.