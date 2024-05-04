Шольц счёл нападение на кандидата в Европарламент от СДПГ угрозой демократии

Нападение на основного кандидата в депутаты Европарламента от Социал-демократической партии Германии Маттиаса Экке несёт угрозу демократии в стране. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ранее партия сообщила, что в субботу в Дрездене было совершено нападение на её главного кандидата на грядущих выборах, политик тяжело ранен.

"Инциденты, подобные нападению на депутата Европарламента Маттиаса Экке и на других кандидатов, угрожают нашей демократии. Мы должны вместе противостоять этому", — написал канцлер в соцсети X, пожелав пострадавшему скорейшего выздоровления.

Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер ранее также отметила: если нападение на Экке имеет политическую подоплёку, это будет говорить о "серьёзной атаке на демократию".