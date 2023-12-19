Marvel уволила следующего после Таноса главного злодея киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios уволила актёра Джонатана Мейджорса, известного по роли Канга Завоевателя. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Причиной увольнения стало признание Мейджорса виновным в физическом насилии над подругой. В понедельник, 18 декабря, суд присяжных в Нью-Йорке оправдал звезду по таким пунктам, как умышленное нападение и домогательство, но оставил в силе обвинение в нападении третьей степени и преследовании. Вынесение приговора назначено на 6 февраля 2024-го. Актёру грозит наказание в виде одного года тюремного заключения.

В проектах Marvel Studios Мейджорс успел сыграть только Канга Завоевателя ("Человек-муравей и Оса: Квантомания") и Того, кто остаётся (первый и второй сезоны "Локи"). На 2 мая следующего года был намечен также выпуск картины "Мстители: Династия Канга", где актёру отводилась главная роль.