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18 декабря, 23:26

Marvel уволила следующего после Таноса главного злодея киновселенной

Marvel уволила Джонатана Мейджорса после признания его виновным в насилии

<p>Актёр Джонатан Мейджорс. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3976227/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a></p>

Актёр Джонатан Мейджорс. Обложка © Kinopoisk

Кинокомпания Marvel Studios уволила актёра Джонатана Мейджорса, известного по роли Канга Завоевателя. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Причиной увольнения стало признание Мейджорса виновным в физическом насилии над подругой. В понедельник, 18 декабря, суд присяжных в Нью-Йорке оправдал звезду по таким пунктам, как умышленное нападение и домогательство, но оставил в силе обвинение в нападении третьей степени и преследовании. Вынесение приговора назначено на 6 февраля 2024-го. Актёру грозит наказание в виде одного года тюремного заключения.

В проектах Marvel Studios Мейджорс успел сыграть только Канга Завоевателя ("Человек-муравей и Оса: Квантомания") и Того, кто остаётся (первый и второй сезоны "Локи"). На 2 мая следующего года был намечен также выпуск картины "Мстители: Династия Канга", где актёру отводилась главная роль.

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Ранее Лайф писал, что звезда Marvel Джонатан Мейджорс придушил подружку во время конфликта из-за сообщения от другой. Девушка получила незначительные травмы головы и шеи.

Лариса Сафронова
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