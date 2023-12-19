Marvel уволила следующего после Таноса главного злодея киновселенной
Marvel уволила Джонатана Мейджорса после признания его виновным в насилии
Актёр Джонатан Мейджорс. Обложка © Kinopoisk
Кинокомпания Marvel Studios уволила актёра Джонатана Мейджорса, известного по роли Канга Завоевателя. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.
Причиной увольнения стало признание Мейджорса виновным в физическом насилии над подругой. В понедельник, 18 декабря, суд присяжных в Нью-Йорке оправдал звезду по таким пунктам, как умышленное нападение и домогательство, но оставил в силе обвинение в нападении третьей степени и преследовании. Вынесение приговора назначено на 6 февраля 2024-го. Актёру грозит наказание в виде одного года тюремного заключения.
В проектах Marvel Studios Мейджорс успел сыграть только Канга Завоевателя ("Человек-муравей и Оса: Квантомания") и Того, кто остаётся (первый и второй сезоны "Локи"). На 2 мая следующего года был намечен также выпуск картины "Мстители: Династия Канга", где актёру отводилась главная роль.
Ранее Лайф писал, что звезда Marvel Джонатан Мейджорс придушил подружку во время конфликта из-за сообщения от другой. Девушка получила незначительные травмы головы и шеи.