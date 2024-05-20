"Народу нужны новые таланты": Продюсер раскрыл имя новой солистки группы Serebro

Вместе с тем Дворцов опасается, что новый состав группы не сможет затмить старых участниц, включая Ольгу Серябкину и Лену Темникову, которые сейчас выступают сольно. В связи с этим он посоветовал Фадееву сделать направление не только на российскую, но и на китайскую аудиторию. Всё дело в том, что группа Serebro была крайне популярна в Азии, в частности, в Китае, Вьетнаме и Японии. Что касается внешних данных новых участниц, то, по мнению эксперта, они не должны быть похожи на ту же Темникову или Серябкину. Продюсер считает, что состав необходимо делать новым полностью: "с новыми песнями, с новыми людьми, чтобы ни на что это было не похоже". Как он подчеркнул, перезапуск группы должен нести в себе "новую эру", так как "народу нужны новые голоса и таланты".