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20 мая, 13:28

"Народу нужны новые таланты": Продюсер раскрыл имя новой солистки группы Serebro

Продюсер Дворцов: Победительница шоу "Голос. Дети" войдёт в новый состав Serebro

Сообщивший о перезапуске Serebro Фадеев опубликовал снимок, возможно, с новыми солистками группы. Обложка © Telegram / Макс Фадеев

Сообщивший о перезапуске Serebro Фадеев опубликовал снимок, возможно, с новыми солистками группы. Обложка © Telegram / Макс Фадеев

Музыкальный продюсер и концертный директор Сергей Дворцов прокомментировал планы композитора Максима Фадеева возродить поп-группу Serebro. В беседе с Life.ru он также рассекретил имя одной из солисток нового коллектива.

Фадеев безумно талантливый продюсер, человек, певец, конечно, профессионал своего дела. На его счету многие проекты. Я хочу сказать, что перезапуск действительно планируется. Одной из участниц станет Алиса Кожикина, победительница шоу "Голос. Дети" (2014), участница конкурсов "Детская Новая волна 2012" и "Детское Евровидение 2014". Остальные солистки — тайна, под секретом. Максим просил это дело не выдавать.

Сергей Дворцов

Музыкальный продюсер, концертный директор

Фадеев безумно талантливый продюсер, человек, певец, конечно, профессионал своего дела. На его счету многие проекты. Я хочу сказать, что перезапуск действительно планируется. Одной из участниц станет Алиса Кожикина, победительница шоу "Голос. Дети" (2014), участница конкурсов "Детская Новая волна 2012" и "Детское Евровидение 2014". Остальные солистки — тайна, под секретом. Максим просил это дело не выдавать.
Фадеев безумно талантливый продюсер, человек, певец, конечно, профессионал своего дела. На его счету многие проекты. Я хочу сказать, что перезапуск действительно планируется. Одной из участниц станет Алиса Кожикина, победительница шоу "Голос. Дети" (2014), участница конкурсов "Детская Новая волна 2012" и "Детское Евровидение 2014". Остальные солистки — тайна, под секретом. Максим просил это дело не выдавать.

Вместе с тем Дворцов опасается, что новый состав группы не сможет затмить старых участниц, включая Ольгу Серябкину и Лену Темникову, которые сейчас выступают сольно. В связи с этим он посоветовал Фадееву сделать направление не только на российскую, но и на китайскую аудиторию. Всё дело в том, что группа Serebro была крайне популярна в Азии, в частности, в Китае, Вьетнаме и Японии. Что касается внешних данных новых участниц, то, по мнению эксперта, они не должны быть похожи на ту же Темникову или Серябкину. Продюсер считает, что состав необходимо делать новым полностью: "с новыми песнями, с новыми людьми, чтобы ни на что это было не похоже". Как он подчеркнул, перезапуск группы должен нести в себе "новую эру", так как "народу нужны новые голоса и таланты".

Победительница детского "Голоса" Алиса Кожикина, сейчас девушке 20 лет. Фото © VK / Алиса Кожикина

Победительница детского "Голоса" Алиса Кожикина, сейчас девушке 20 лет. Фото © VK / Алиса Кожикина

"Очень надеюсь, что их будут слушать. У них будут такие же большие рейтинги, такой же высокий спрос на корпоративы, на светские мероприятия, на какие-то большие городские мероприятия, большие площадки. Ну и ждём всё-таки таких же сексуальных, красивых, талантливых участниц нового состава", — резюмировал собеседник Life.ru.

Ранее Фадеев сообщил в телеграм-канале о планах возродить Serebro в новом составе. Пока имена новых солисток 55-летний продюсер раскрывать не стал. Кроме того, Фадеев объявил, что также перезапускает проект Глюк'oZа.

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Ольга Годуненко
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