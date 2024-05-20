"Народу нужны новые таланты": Продюсер раскрыл имя новой солистки группы Serebro
Продюсер Дворцов: Победительница шоу "Голос. Дети" войдёт в новый состав Serebro
Сообщивший о перезапуске Serebro Фадеев опубликовал снимок, возможно, с новыми солистками группы. Обложка © Telegram / Макс Фадеев
Музыкальный продюсер и концертный директор Сергей Дворцов прокомментировал планы композитора Максима Фадеева возродить поп-группу Serebro. В беседе с Life.ru он также рассекретил имя одной из солисток нового коллектива.
Фадеев безумно талантливый продюсер, человек, певец, конечно, профессионал своего дела. На его счету многие проекты. Я хочу сказать, что перезапуск действительно планируется. Одной из участниц станет Алиса Кожикина, победительница шоу "Голос. Дети" (2014), участница конкурсов "Детская Новая волна 2012" и "Детское Евровидение 2014". Остальные солистки — тайна, под секретом. Максим просил это дело не выдавать.
Вместе с тем Дворцов опасается, что новый состав группы не сможет затмить старых участниц, включая Ольгу Серябкину и Лену Темникову, которые сейчас выступают сольно. В связи с этим он посоветовал Фадееву сделать направление не только на российскую, но и на китайскую аудиторию. Всё дело в том, что группа Serebro была крайне популярна в Азии, в частности, в Китае, Вьетнаме и Японии. Что касается внешних данных новых участниц, то, по мнению эксперта, они не должны быть похожи на ту же Темникову или Серябкину. Продюсер считает, что состав необходимо делать новым полностью: "с новыми песнями, с новыми людьми, чтобы ни на что это было не похоже". Как он подчеркнул, перезапуск группы должен нести в себе "новую эру", так как "народу нужны новые голоса и таланты".
Победительница детского "Голоса" Алиса Кожикина, сейчас девушке 20 лет. Фото © VK / Алиса Кожикина
"Очень надеюсь, что их будут слушать. У них будут такие же большие рейтинги, такой же высокий спрос на корпоративы, на светские мероприятия, на какие-то большие городские мероприятия, большие площадки. Ну и ждём всё-таки таких же сексуальных, красивых, талантливых участниц нового состава", — резюмировал собеседник Life.ru.
Ранее Фадеев сообщил в телеграм-канале о планах возродить Serebro в новом составе. Пока имена новых солисток 55-летний продюсер раскрывать не стал. Кроме того, Фадеев объявил, что также перезапускает проект Глюк'oZа.