Актриса с чужим голосом: Какая правда всплыла о певице Глюкозе после ссоры с продюсером Наталья Глюкоза Ионова называла Крым украинским и участвовала в "голой вечеринке" Ивлеевой. Но каких-то последствий и серьёзных проблем у неё нет. Каких взглядов придерживается певица и почему от неё отрёкся продюсер Максим Фадеев? 12 марта, 21:39 Наталья Глюкоза Ионова называла Крым украинским и участвовала в "голой вечеринке" Ивлеевой. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fadeevmaxim, © Youtube / GlukozaTV, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Почему Фадеев ополчился против своей протеже

Вокруг Глюкозы циркулирует множество слухов. Вроде бы певицу даже включили в какой-то "запрещённый список артистов". Точно известно, что её вырезали из новогодних эфиров, как и Киркорова. Также факт, что в прошлом году она дважды неожиданно отменяла концерты без объяснений. Но по большому счёту никто её ни в чём ни разу не обвинял. Единственный, кто против артистки открыто ополчился, — её бывший продюсер Максим Фадеев.

— Многие её знают под именем Глюк’oZa, хотя это на самом деле название группы, а не её псевдоним. Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Этот проект создавался для детей. Больше не хочу, чтобы меня ассоциировали с этим артистом. Проект Глюк’oZa — это два альбома: "Москва" и Глюк’oZa Nostra. Всё остальное — это уже изыски Ионовой и Ко. Подделка, — такое заявление Фадеев сделал сразу после "голой вечеринки".

На днях продюсер ещё раз уколол свою экс-протеже.

— Голос Глюк’oZы не принадлежит Ионовой. Наталья Ионова была приглашена в проект в качестве актрисы, так как до этого она снималась в "Ералаше", — написал Фадеев.

Наталья Ионова — на вечеринке Ивлеевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_

На самом деле Максим Фадеев не впервые говорит о том, что отнимет принадлежащий ему товарный знак "Глюк’oZa" у певицы. Такие намерения он высказывал и ранее, например в 2020 году. Тогда продюсер даже не подал иск.

Как Глюкоза относится к спецоперации

37-летняя Наталья Ионова имеет верифицированные страницы (с галочкой подлинности) во всех популярных соцсетях. Там выкладываются её свежие фотографии и видеоролики, даются оперативные комментарии от первого лица. Контент внутри идентичен, в шапке указаны одни и те же номера пиарщиков для сотрудничества. Всё то же самое с её подтверждённым профилем в "Фейсбуке"*, но, в отличие от других, он с марта 2022 года заброшен, предпоследний пост — осуждение СВО. Возможно, это сообщение оставил кто-то из её команды. Но вряд ли бы они осмелились постить такое без разрешения певицы.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Glukozamusic

Life.ru набрал Максима Фадеева, чтобы уточнить, имеет ли он отношение к этим страничкам и запретит ли Ионовой пользоваться его брендом.

— Ответов у меня нет. Как вы вообще смеете мне звонить! — отрезал продюсер.

Возможно, всё это взаимовыгодная шумиха хайпа ради. Фадеев уже анонсировал перезапуск проекта "Глюк’oZa" в первозданном виде, а Ионовой скоро выступать на столичной Live-арене.

Отношение Ионовой к спецоперации остаётся неизвестным. Летом 2020-го с ней произошёл показательный случай. Она под камеру заявила киевским пограничникам, что Крым украинский. Несмотря на это, в столицу бывшей УССР, куда певица прилетела к друзьям, её всё равно не пустили. А перед российскими зрителями ей тогда пришлось оправдываться.

— Со мной всё время говорили на украинском языке, зная, что я на нём не разговариваю, говорили очень грубо. Снова и снова задавали один и тот же вопрос, чей Крым. На третьем часу прессинга я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский?" Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше всё уже было смонтировано, — объяснилась Ионова в соцсетях.

Семья Глюкозы

Наталья Ионова всегда противоречиво рассказывала о семье. В одних интервью утверждала, что родители трудятся программистами. В других — настаивала, что её отец — инженер, а мать — продавец. Мало что известно и про сестру — вроде бы она повар. Как выяснил Life.ru, родня певицы действительно из простых. Глава семейства работал в ЧОПе, мать — кассиршей. Среди её родных есть даже осуждённые на условные сроки за обсчёт покупателей и кражу из ларька.







История успеха Глюкозы похожа на сказку о Золушке. В одиннадцать лет прошла кастинг на съёмки в детском журнале "Ералаш". В пятнадцать её заметил Максим Фадеев и сделал звездой. Дальше биография двоится. По основной версии, повзрослевшая 19-летняя Глюкоза познакомилась с будущим мужем, когда он ей организовал концертный тур на Кавказе. По другой версии, пару познакомила Ксения Собчак на одном из элитных корпоративов.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glukozamusic

Мужем Натальи Ионовой является 51-летний Александр Чистяков, основатель недавно разорившейся и распроданной нефтяной компании "Руспетро". В годы перестройки и девяностых этот человек был деловым партнёром Михаила Ходорковского**, Анатолия Чубайса и Юрия Мильнера. Как известно, первый признан иноагентом, второй покинул страну, взяв себе израильское имя, третий отказался от российского паспорта. Чистяков занимался не только нефтянкой, но и другими бизнесами: девелоперским (у него объекты в Москве, Петербурге, Сочи и других городах), а также продюсерским. Пара воспитывают двух общих дочерей.

Где живёт Глюкоза

Несмотря на проблемы, вызванные банкротством "Руспетро", Чистяковы-Ионовы остаются богатыми людьми. Достаточно перечислить недвижимость, которой пара пользовалась. Это современная вилла в истринском элитном посёлке "Маленькая Италия" (стоимость около 300 млн рублей), пятикомнатная квартира в отреставрированном историческом особняке на Литейном (стоимость — до 100 млн рублей), квартира в легендарном Доме правительства на Берсеневской набережной в Москве (до 100 млн рублей), четырёхкомнатные апартаменты в высотке ЖК "Воронцово" у кромки Воронцовского парка (от 60 млн рублей), большая двушка в сталинке на проспекте Мира, рядом с парком "Сокольники" и ВДНХ (от 25 млн рублей).









* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской. ** Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Почему Фадеев изменил отношение к Ионовой? 0 Я не верю, это всё пиар-игра для раскрутки Потому что она стала своевольной Я не знаю, кто такая Глюкоза, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров