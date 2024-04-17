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17 апреля, 11:28

Максим Фадеев перезапускает проект Глюк'oZа без Глюкозы

Российский композитор Максим Фадеев. Фото © Telegram / Макс Фадеев

Российский композитор Максим Фадеев. Фото © Telegram / Макс Фадеев

Российский композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк'oZа, выложив в своём телеграм-канале видео, выполненное на манер фильма "Матрица", которое соткано из фрагментов песен певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы).

Фадеев объявил о возрождении проекта Глюк'oZа. Видео © Telegram / Макс Фадеев

Надпись на видео и текст в сообщении Фадеева говорят о том, что выход нового трека запланирован на 19 апреля.

"19.04. Та самая Глюк’оZа. "Мыши". Как и обещал, возобновляем проект с оригинальным голосом и креативом", написал композитор.

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Ранее Life.ru рассказывал, почему Максим Фадеев отказался от любого сотрудничества с певицей Натальей Ионовой, засветившейся на "голой вечеринке". После пресловутого мероприятия композитор заявил, что проект Глюк’oZa создавался прежде всего для детей. Продюсер больше не хочет ассоциироваться с Ионовой, отмечая, что у Глюк’oZы всего два альбома, а всё остальное — это личные творческие излияния артистки, не имеющие никакого отношения к оригиналу.

Владимир Озеров
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