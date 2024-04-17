Максим Фадеев перезапускает проект Глюк'oZа без Глюкозы

Надпись на видео и текст в сообщении Фадеева говорят о том, что выход нового трека запланирован на 19 апреля.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Максим Фадеев отказался от любого сотрудничества с певицей Натальей Ионовой, засветившейся на "голой вечеринке". После пресловутого мероприятия композитор заявил, что проект Глюк’oZa создавался прежде всего для детей. Продюсер больше не хочет ассоциироваться с Ионовой, отмечая, что у Глюк’oZы всего два альбома, а всё остальное — это личные творческие излияния артистки, не имеющие никакого отношения к оригиналу.