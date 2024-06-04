"Откровенное кощунство": Эксперт поддержал исчезновение "Души монаха" с отечественного рынка
Эксперт Тюренков назвал бренды с религиозной символикой антигосударственными
Законопроект Русской православной церкви о запрете регистрации товарных знаков, содержащих религиозные символы, станет реализацией многолетних чаяний миллионов верующих людей. Такого мнения придерживается член Межсоборного присутствия РПЦ, историк Михаил Тюренков.
Эксперт подчеркнул, что названия алкогольной и другой продукции в духе "Исповеди грешницы" и "Души монаха" не просто вызывают раздражение, но и являются настоящим кощунством, которое тянет на статью об оскорблении чувств верующих. И если до начала СВО ещё могли вестись дискуссии по этому поводу, то теперь необходимость в контроле за такими брендами стала очевидной.
"Именно православие является не только духовной и культурной основой Государства Российского, но и его цивилизационным стержнем, без которого невозможны национальная безопасность и вообще суверенитет России. И потому всё, что противоречит православной вере и православной культуре, является антигосударственным. Даже если это подобные кощунственные товарные знаки", — цитирует Тюренкова "Царьград".
Напомним, что РПЦ подготовила упомянутый законопроект в сотрудничестве с Роспатентом. Запрет распространится лишь на новые бренды, тогда как уже зарегистрированные товарные знаки продолжат оставаться легальными.