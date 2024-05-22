Путин поручил активнее продвигать российские бренды на мировом рынке

Следует активнее заниматься продвижением российских брендов на международной арене, а также создавать кооперативные проекты с представителями дружественных стран, к примеру из БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время вступительной речи на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Нужно идти по пути развития [совместных] операций с дружественными государствами — с теми, кто хочет с нами работать. Вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам, экономике наших стран", — считает российский лидер.

Он упомянул, что Россия обязательно поднимет этот вопрос в рамках БРИКС, чтобы разработать совместную стратегию действий. Глава государства добавил, что АСИ нужно активнее развивать международное партнёрство, участвовать в продвижении в мире лучших российских практик, брендов, проектов.