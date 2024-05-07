В России появится аналог конструктора Lego

В России во второй половине текущего года появится аналог популярного конструктора Lego под торговой маркой Rubrick. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предпринимателя Айнара Абдрахманова, владеющего 95% компании-производителя, модели для первой линейки будут созданы по мотивам отечественного сериала "Беспринципные".

Компания "Рубрик-ОД" была создана осенью 2023 года. По словам Абдрахманова, проект было решено запускать в связи с многочисленными запросами со стороны покупателей. Он пояснил, что охрана патентов Lego в РФ уже закончилась, поэтому с юридической точки зрения создание аналога вполне приемлемо. Производство конструкторов будет расположено в России и Китае, а в перспективе возможно открытие офлайн-магазина Rubrick. Как добавил бизнесмен, в частности, планируется создание линеек по мотивам видеоигр, мемов, событий, а также коллаборация с популярными блогерами и другими звёздами.