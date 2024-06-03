РПЦ выступила против "Души монаха" и "Исповеди грешницы"

В свою очередь, представители бизнеса опасаются, что запрет плохо скажется на продажах уже утверждённых товарных знаков. Эксперты заявляют, что в Роспатенте уже начали отказывать в заявках на регистрацию брендов, ассоциирующихся с религией.

Совсем недавно в российском обществе обсуждали другой запрет, тоже напрямую связанный с религией. Речь идёт о ношении никаба — мусульманского наряда для женщин, который оставляет открытыми только глаза. Отправной точкой для жаркой дискуссии стало заявление главы Совета по правам человека при Президенте России Валерия Фадеева, который предложил запретить эту одежду в стране на уровне законодательства, объяснив инициативу желанием снизить риски экстремизма. Его слова прокомментировал руководитель Российского антиглобалистсткого движения Александр Ионов, напомнивший, что у мусульман в России никаб никогда не был традиционным нарядом, поэтому запрет на его ношение никак не нарушит прав верующих. Обсуждение этого вопроса продолжается, к нему присоединяются всё новые спикеры, которым есть что сказать.