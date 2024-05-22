"Достаточно хиджаба": В России призвали запретить мусульманкам носить никаб Эксперт Ионов призвал запретить никаб, несвойственный мусульманкам в РФ 22 мая, 13:15 В России хотят запретить никаб. Обложка © freepik

В России у мусульман никогда не было традиции носить никаб, поэтому права верующих не будут ущемлены, если в стране запретят этот элемент одежды, полностью скрывающий лицо. Об этом сказал руководитель Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, комментируя инициативу главы СПЧ Валерия Фадеева.

"Никаб должен быть запрещён к ношению в нашей стране... Почему в России мы должны развязывать руки людям, стремящимся к популяризации никаба среди российских мусульман, для которых, кстати, это тоже несвойственная форма одежды. Неужели недостаточно традиционного хиджаба?" — написал Ионов в телеграм-канале.

По его словам, даже в исламских странах вводятся ограничения на ношение никаба в общественных местах, так как такое одеяние всё чаще ассоциируется с радикализмом. Ионов также напомнил, что в российской истории мусульманки всегда ограничивались лишь платком и длинной одеждой и никогда не скрывали своего лица.

В советской период даже паранджа постепенно начала вытесняться из традиционной одежды жителей южных республик СССР. "Никаких никабов тогда, никаких никабов сейчас", — резюмировал Ионов.

Ранее информагентство IslamNews заявило, что многие пытаются раздуть межнациональный конфликт, приводя в качестве аргумента прекращение деятельности незаконных мечетей в Московской области. В материале подчёркивается, что российские власти помогают строительству мечетей и духовно-просветительских центров, но в рамках закона.

Авторы Татьяна Миссуми