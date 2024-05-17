ЦБ заметил интерес к исламскому банкингу как у граждан, так и у бизнеса 17 мая, 10:04 Центробанк отметил интерес к исламскому банкингу. Обложка © Life.ru

Центробанк провёл исследование и выяснил, что россияне и отечественные компании заинтересованы в проведении финансовых операций через исламский банкинг. Об этом рассказала директор департамента стратегического развития финансового рынка регулятора Екатерина Лозгачёва на форуме "Россия — исламский мир: KazanForum", который проходит в Казани с 14 по 19 мая.

"Интерес к партнёрскому финансированию, к операциям проявляют как граждане, так и организации, то есть достаточно активное мы видим присутствие и тех, и других", — поделилась специалист.

По её словам, участниками эксперимента по исламскому банкингу стали 23 компании. Портфель сделок по привлечённым и размещённым средствам в данном направлении уже достиг 1,8 миллиарда рублей. Лозгачёва пояснила, что партнёрское финансирование означает осуществление банковской деятельности согласно нормам ислама. В частности, под запретом оказываются ссудные проценты и ряд финансовых спекуляций. Лозгачёва добавила, что исламские банки используют такие формы займов, как рассрочка, долевое финансирование и лизинг.

Как писал Life.ru, исламский банкинг основан на канонах шариата — по нему запрещены проценты по кредитам, сделки с опционами и фьючерсами, инвестиции в азартные игры, производство алкоголя, табачной продукции, оружия и боеприпасов. Эксперимент по исламскому банкингу стартовал на территориях Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана с 1 сентября прошлого года. Он продлится до осени 2025 года.

Авторы Татьяна Миссуми