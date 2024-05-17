ЦБ: Доля доллара и евро во внешней торговле РФ снизилась до минимума

Россия снизила долю доллара и евро во внешней торговле до исторических минимумов в начале весны, сообщает РИА "Новости", руководствуясь анализом данных Центробанка. Таким образом дельный вес валют недружественных стран в экспорте РФ за год сократился в 2,2 раза, а за месяц на пять процентных пунктов, составив 17,8% по итогам марта.

Больше всего доля валют в экспорте РФ в марте снизилась в Африку — на 37,3 процентного пункта, до 43,5%. На втором месте Океания — снижение на 5,4 процентного пункта, до 33,5%. Далее американские страны — на 14,2 процентного пункта, до 57,5%. В Азии — до 14,9%, а в Европе — 28,5%.

Параллельно сокращается доля использования этих валют в российском импорте: в марте она сильнее всего сократилась при расчётах за товары из стран Африки — на 9,7 процентного пункта, до 26,9%. В Азии и Океании доли упали до минимума — 15,6% и 22,8% соответственно. Менее всего валюты используются в расчётах за продукцию стран Карибского бассейна (11%). А больше — стран Америки (59,1%) и Европы (44,2%).