Россия в будущем может стать крупнейшей экономикой мира, заявил эксперт

Мировой политический кризис закончится примерно через восемь лет, и у России появится реальный шанс обойти Китай и США в экономике. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

"Смотрите, у нас объём ВВП перед началом всего этого безобразия официально был 1,7 трлн долларов. По паритету покупательной способности я брал коэффициент 2. Получается где-то 3,5 трлн долларов. Мировой банк недавно взял коэффициент ещё выше, и у него получилось вообще 5,3 трлн долларов. Но я исхожу из другой ситуации. Поэтому давайте мы не будем всех пугать, оставим 3,5 трлн долларов", — приводит его слова "Царьград".

По его словам, монетизация российской экономики примерно в два с половиной раза ниже нормы. Если мы переключимся с либеральной экономической политики на национально ориентированную, то можно за пять-восемь лет нагнать монетизацию.

"И, соответственно, увеличим ВВП в 2,5 раза. 3,5 трлн долларов умножить на 2,5 — получается 8,75 трлн долларов", — считает Хазин.

Он пояснил, что ВВП США и Китая очень сильно надуты, там большая доля капитализации эффективных активов. После окончания же кризиса реальный валовый внутренний продукт должен уменьшиться в два раза, так как внутренние дотации в этих странах составляют около 25% от него. То есть в США реальный ВВП — 15 трлн долларов, а станет 7,5 трлн. А 16 трлн долларов реального ВВП КНР превратятся в 8 трлн. И это будет меньше, чем у России, заключил эксперт.