Названы два фактора, за счёт которых рубль укрепился к доллару и евро

Доллар, евро и юань за неделю потеряли по отношению к рублю более процента каждая валюта. На это повлияли два фактора, рассказал финансовый аналитик Владислав Антонов.

"Во-первых, решение Правительства России продлить требование к экспортёрам об обязательной продаже валютной выручки до конца апреля 2025 года. Для рубля это был важный "психологический" сигнал о том, что государству обвал национальной валюты не нужен", — объяснил он в беседе с RT.

Второй фактор — налоговый период. По словам эксперта, на этой неделе рубль после роста может опуститься вниз. На текущей неделе доллар ожидается в рамках 91,5–95 рублей, а евро — 97,65–101,50 рубля, заключил аналитик.