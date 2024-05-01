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1 мая, 15:14

Названы два фактора, за счёт которых рубль укрепился к доллару и евро

Аналитик Антонов: На текущей неделе доллар ожидается в рамках 91,5–95 рублей

На текущей неделе доллар ожидается в рамках 91,5–95 рублей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На текущей неделе доллар ожидается в рамках 91,5–95 рублей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Доллар, евро и юань за неделю потеряли по отношению к рублю более процента каждая валюта. На это повлияли два фактора, рассказал финансовый аналитик Владислав Антонов.

"Во-первых, решение Правительства России продлить требование к экспортёрам об обязательной продаже валютной выручки до конца апреля 2025 года. Для рубля это был важный "психологический" сигнал о том, что государству обвал национальной валюты не нужен", — объяснил он в беседе с RT.

Второй фактор — налоговый период. По словам эксперта, на этой неделе рубль после роста может опуститься вниз. На текущей неделе доллар ожидается в рамках 91,5–95 рублей, а евро — 97,65–101,50 рубля, заключил аналитик.

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Напомним, 27 апреля Правительство РФ на год продлило обязательную продажу валютной выручки. Подчёркивается, что это будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости финансового рынка.

Евгения Мосс
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