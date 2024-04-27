Правительство РФ на год продлило обязательную продажу валютной выручки
Здание Правительства России в Москве. Обложка © ТАСС / VCG / China News Service / Tian Bing / China News Service
Правительство России на год продлило обязательную продажу валютной выручки для экспортёров, сообщили в пресс-службе кабмина. Мера будет действовать до 30 апреля 2025 года.
"Правительство утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортёров до 30 апреля 2025 года", — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что это будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости финансового рынка. Требование касается 43 групп компаний, которые работают в топливно-энергетическом комплексе, чёрной, цветной металлургии, химической, лесной промышленности и зерновом хозяйстве. Они должны зачислять на свои счета в отечественных банках не менее 80% экспортной выручки, полученной в валюте. В то же время документ увеличивает срок зачисления средств до 120 дней.
Ранее, 26 апреля, Центробанк в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Решение объясняется постепенным ослаблением инфляционного давления, которое, впрочем, всё ещё остаётся высоким. Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, такую политику готовы вести столько, сколько потребуется.