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27 апреля, 13:17

Правительство РФ на год продлило обязательную продажу валютной выручки

Здание Правительства России в Москве. Обложка © ТАСС / VCG / China News Service / Tian Bing / China News Service

Здание Правительства России в Москве. Обложка © ТАСС / VCG / China News Service / Tian Bing / China News Service

Правительство России на год продлило обязательную продажу валютной выручки для экспортёров, сообщили в пресс-службе кабмина. Мера будет действовать до 30 апреля 2025 года.

"Правительство утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортёров до 30 апреля 2025 года", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что это будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости финансового рынка. Требование касается 43 групп компаний, которые работают в топливно-энергетическом комплексе, чёрной, цветной металлургии, химической, лесной промышленности и зерновом хозяйстве. Они должны зачислять на свои счета в отечественных банках не менее 80% экспортной выручки, полученной в валюте. В то же время документ увеличивает срок зачисления средств до 120 дней.

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Ранее, 26 апреля, Центробанк в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Решение объясняется постепенным ослаблением инфляционного давления, которое, впрочем, всё ещё остаётся высоким. Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, такую политику готовы вести столько, сколько потребуется.

Матвей Константинов
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