Правительство РФ на год продлило обязательную продажу валютной выручки

Правительство России на год продлило обязательную продажу валютной выручки для экспортёров, сообщили в пресс-службе кабмина. Мера будет действовать до 30 апреля 2025 года.

"Правительство утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортёров до 30 апреля 2025 года", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что это будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости финансового рынка. Требование касается 43 групп компаний, которые работают в топливно-энергетическом комплексе, чёрной, цветной металлургии, химической, лесной промышленности и зерновом хозяйстве. Они должны зачислять на свои счета в отечественных банках не менее 80% экспортной выручки, полученной в валюте. В то же время документ увеличивает срок зачисления средств до 120 дней.