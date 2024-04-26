Набиуллина: ЦБ готов удерживать высокую ставку столько времени, сколько нужно

Центробанк России (ЦБ) готов удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько необходимо для стабилизации инфляции в стране на целевом уровне. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы готовы удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели", — указала Набиуллина.

Вместе с тем глава регулятора добавила, что ЦБ может сохранить ключевую ставку на текущих уровнях до конца этого года при нынешних показателях инфляции. Кроме того, Центробанк не исключает повышения оценки нейтральной ключевой ставки в скором времени.

Банк России также не исключает повышения оценки нейтральной ключевой ставки в ближайшее время. По словам Набиуллиной, в альтернативном сценарии макропрогноза рост спроса на товары и услуги будет, как и ранее, значительно превышать возможности расширения производства. На такой перегрев будут указывать стремительное расширение потребительской активности и кредитования, усиление жёсткости рынка труда. Глава ЦБ предупредила, что в случае остановки процесса дезинфляции, вероятно, произойдёт повышение ключевой ставки.