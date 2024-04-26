Цены в России в 2024 году вырастут на 4,3–4,8%, заявили в ЦБ

Банк России ожидает, что инфляция вернётся к целевому уровню в 4% в 2025 году, по итогам нынешнего года она составит 4,3–4,8%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. Согласно прогнозу, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернётся к 4% в 2025 году", — говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, в марте текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчёте на год (после 6,3% в феврале). Это, в частности, произошло за счёт волатильных компонентов. Устойчивое инфляционное давление также уменьшилось, однако по-прежнему остаётся высоким из-за активного роста внутреннего спроса. С начала марта годовая инфляция существенно не менялась и, по оценке на 22 апреля, составила 7,8%.