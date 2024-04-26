ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России снова сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение объясняется постепенным ослаблением инфляционного давления, которое, однако, всё ещё остаётся высоким.

"Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале", — сообщили в ЦБ РФ.

Там также отметили, что возвращение инфляции к цели в 4% предполагает более продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее. Кроме того, в прогнозе Центробанка средняя ключевая ставка в 2024 и 2025 годах ожидается в пределах 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно.