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26 апреля, 10:31

ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России снова сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение объясняется постепенным ослаблением инфляционного давления, которое, однако, всё ещё остаётся высоким.

"Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале", — сообщили в ЦБ РФ.

Там также отметили, что возвращение инфляции к цели в 4% предполагает более продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее. Кроме того, в прогнозе Центробанка средняя ключевая ставка в 2024 и 2025 годах ожидается в пределах 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно.

Путин: Центробанк держит ключевую ставку, чтобы инфляция не стала двузначной
Путин: Центробанк держит ключевую ставку, чтобы инфляция не стала двузначной

Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля прошлого года и к середине декабря достигло 16%. В феврале и марте ЦБ оставил этот показатель на том же уровне — 16%. Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что со второго полугодия ключевая ставка может начать снижаться. Уверенность в снижении ключевой ставки выразил и президент РФ Владимир Путин.

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Life.ru / Александр Шалгин

Александра Вишнякова
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