Путин выразил уверенность в снижении ключевой ставки Центробанка
Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в снижении ключевой ставки Центробанка. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Москве в четверг, 25 апреля. Он напомнил, что зачастую банки выдают кредиты по плавающим ставкам.
"Если кредиты берут, исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут, на это очень рассчитываю. Но это наверняка произойдёт, это исходя просто из объективных тенденций, которые складываются в экономике", — отметил президент.
По словам главы государства, вслед за этим станут дешевле и промышленные кредиты, взятые по плавающим ставкам.
Как сообщал Life.ru, в конце марта ЦБ во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Данное решение объяснялось постепенным снижением инфляционного давления. Как отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ставку могут начать снижать уже во втором полугодии. В Центробанке также указывали, что на это может повлиять и замедление инфляции.