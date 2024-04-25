Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в снижении ключевой ставки Центробанка. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Москве в четверг, 25 апреля. Он напомнил, что зачастую банки выдают кредиты по плавающим ставкам.

"Если кредиты берут, исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут, на это очень рассчитываю. Но это наверняка произойдёт, это исходя просто из объективных тенденций, которые складываются в экономике", — отметил президент.