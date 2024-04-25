Путин: Центробанк держит ключевую ставку, чтобы инфляция не стала двузначной
Путин: Угроза инфляции в России ещё есть, однако тенденции положительные
Путин на съезде РСПП. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Угроза инфляции в России ещё есть, однако тенденции положительные, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам главы государства, Центробанку сейчас удаётся балансировать между поддержкой кредитования экономики и борьбой с инфляцией.
"Объёмы кредитования растут, и темпы хорошие. Угроза инфляции, как считает руководство Центробанка, она всё-таки над нами ещё висит. Мы видим тенденции, тенденции положительные — в эту сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора", — сказал российский лидер, комментируя нынешний уровень ключевой ставки.
Путин добавил, что Центробанк держит ключевую ставку, чтобы инфляция не стала двузначной, как в Турции и ряде других стран.
Напомним, что в конце марта Центробанк во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Объяснялось это решение постепенным снижением инфляционного давления. Как отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ставку могут начать снижать уже во втором полугодии.