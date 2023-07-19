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19 июля, 14:16
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Госдума приняла закон об эксперименте по исламскому банкингу в четырёх регионах

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли закон об исламском банкинге. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, пилотный проект в случае утверждения Совфедом и подписания президентом соответствующего документа будет запущен в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.

"Эксперимент будет проходить в течение двух лет — с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года — на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана. Территория проведения эксперимента может быть расширена правительством по согласованию с Банком России", — говорится в сообщении.

Исламский банкинг основан на канонах шариата — по нему запрещены проценты по кредитам, сделки с опционами и фьючерсами, инвестиции в азартные игры, производство алкоголя, табачной продукции, оружия и боеприпасов. Вместо классического кредитования используются другие инструменты, к примеру рассрочка, лизинг или долевое финансирование. Кроме того, в исламском банкинге есть свой аналог ипотеки: банк не получает проценты от кредита, а покупает квартиру, чтобы затем продавать физлицу её в рассрочку. Как отметили в Госдуме, в такую ипотеку тоже можно вложить материнский капитал.

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Ранее Лайф сообщал, что Госдума приняла закон, обязывающий банки возвращать клиентам похищенные деньги. Согласно документу, кредитные организации должны будут проводить проверку вызывающих подозрение переводов и блокировать мошеннические операции между счетами физлиц.

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Freepik / Fabrikasimf

Наталья Исакова
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