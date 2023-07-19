Госдума приняла закон об эксперименте по исламскому банкингу в четырёх регионах
Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли закон об исламском банкинге. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, пилотный проект в случае утверждения Совфедом и подписания президентом соответствующего документа будет запущен в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.
"Эксперимент будет проходить в течение двух лет — с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года — на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана. Территория проведения эксперимента может быть расширена правительством по согласованию с Банком России", — говорится в сообщении.
Исламский банкинг основан на канонах шариата — по нему запрещены проценты по кредитам, сделки с опционами и фьючерсами, инвестиции в азартные игры, производство алкоголя, табачной продукции, оружия и боеприпасов. Вместо классического кредитования используются другие инструменты, к примеру рассрочка, лизинг или долевое финансирование. Кроме того, в исламском банкинге есть свой аналог ипотеки: банк не получает проценты от кредита, а покупает квартиру, чтобы затем продавать физлицу её в рассрочку. Как отметили в Госдуме, в такую ипотеку тоже можно вложить материнский капитал.
Ранее Лайф сообщал, что Госдума приняла закон, обязывающий банки возвращать клиентам похищенные деньги. Согласно документу, кредитные организации должны будут проводить проверку вызывающих подозрение переводов и блокировать мошеннические операции между счетами физлиц.