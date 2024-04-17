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17 апреля, 17:47

Перед Россией не стоит задачи по уменьшению количества мечетей в стране

ИА IslamNews: Власти РФ не заинтересованы в уменьшении числа мечетей в стране

Многие пытаются раздуть межнациональный конфликт, приводя в качестве аргумента снос двух мечетей в Московской области. Однако на самом деле задачи по ликвидации храмов у властей нет, как это преподносят "недобросовестные комментаторы", пишет ИА IslamNews.

"Мы считаем, что раздуть из этих малоприятных инцидентов межконфессиональную проблему для подрыва национального единства страны ни у кого не получится! Ни у забугорных "защитников" ислама, которые повсюду кричат о "жутких притеснениях" единоверцев в России, ни у доморощенных радикалов. Оба этих лагеря при всех кажущихся противоречиях имеют сегодня одних и тех же идейных и финансовых вдохновителей, главная задача которых, как указал президент страны [Владимир Путин], "нанесение ущерба единству многонационального народа России", говорится в материале ведущего исламского информационного агентства России.

Там добавили, что руководство страны взяло на себя ответственность по вопросу обеспечения мусульман молитвенными помещениями. В конце прошлого года Путин поручил столичному правительству помочь в создании межрелигиозного духовно-просветительского центра в Новой Москве, который будет включать в себя мечеть. Там верующие смогут собираться для проведения пятничных и праздничных намазов.

Кроме того, по данным агентства, в марте Правительство Москвы опубликовало результаты историко-культурной экспертизы, а также рассмотрело вопрос "по использованию лесов на месте религиозного центра" в Косине. Однако после протестов жителей строительство было перенесено на новое место.

Сотни мусульман пришли к Соборной мечети Петербурга отметить Ураза-байрам
Сотни мусульман пришли к Соборной мечети Петербурга отметить Ураза-байрам

Кстати, совсем недавно Life.ru рассказывал, что в мечетях Москвы тысячи мусульман совершили коллективный намаз в честь Ураза-байрама. Праздничные молитвы прошли в Соборной мечети в Выползовом переулке, Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе, а также на отдельно выделенных площадках в Сокольниках и Печатниках.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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