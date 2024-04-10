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10 апреля, 11:18

Сотни мусульман пришли к Соборной мечети Петербурга отметить Ураза-байрам

Соборная мечеть Санкт-Петербурга. Фото © Wikipedia

Соборная мечеть Санкт-Петербурга. Фото © Wikipedia

В Санкт-Петербурге сотни мусульман посетили Соборную мечеть, чтобы отметить Ураза-байрам — "праздник разговения", знаменующий окончание священного месяца поста Рамадан. Губернатор Александр Беглов выразил свои поздравления исповедующим ислам жителям города, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

К рассвету площадь у Соборной мечети заполнилась сотнями мусульман, собравшимися для проведения коллективного намаза. В этот день верующим предписано давать милостыню нуждающимся и желать людям благословения.

С поздравлениями к мусульманам обратился Беглов. Глава города пожелал им добра, мира и благополучия. Он отметил огромный вклад Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада в укрепление единства и добрососедства в городе. Губернатор также обратил внимание на благотворительную деятельность ДУМ не только в Северной столице, но и в новых регионах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине.

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Ранее в столичных мечетях тысячи мусульман совершили коллективный намаз в честь Ураза-байрама. Праздничные молитвы были произнесены в Соборной мечети в Выползовом переулке, Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе, а также на отдельно выделенных площадках в Сокольниках и Печатниках.

Владимир Озеров
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