Сотни мусульман пришли к Соборной мечети Петербурга отметить Ураза-байрам
Соборная мечеть Санкт-Петербурга. Фото © Wikipedia
В Санкт-Петербурге сотни мусульман посетили Соборную мечеть, чтобы отметить Ураза-байрам — "праздник разговения", знаменующий окончание священного месяца поста Рамадан. Губернатор Александр Беглов выразил свои поздравления исповедующим ислам жителям города, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
К рассвету площадь у Соборной мечети заполнилась сотнями мусульман, собравшимися для проведения коллективного намаза. В этот день верующим предписано давать милостыню нуждающимся и желать людям благословения.
С поздравлениями к мусульманам обратился Беглов. Глава города пожелал им добра, мира и благополучия. Он отметил огромный вклад Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада в укрепление единства и добрососедства в городе. Губернатор также обратил внимание на благотворительную деятельность ДУМ не только в Северной столице, но и в новых регионах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине.
Ранее в столичных мечетях тысячи мусульман совершили коллективный намаз в честь Ураза-байрама. Праздничные молитвы были произнесены в Соборной мечети в Выползовом переулке, Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе, а также на отдельно выделенных площадках в Сокольниках и Печатниках.