Депутаты предложили полностью запретить продажу вейпов в России
В Госдуму внесут законопроект о полном запрете на продажу вейпов
В Госдуму собираются внести законопроект о полном запрете на продажу вейпов, сообщают РИА "Новости" и ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Эта идея принадлежит депутатам фракций КПРФ, ЛДПР, СЗРП, а также "Новые люди". Изменения должны быть внесены в закон об охране здоровья граждан.
"Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путём синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки", — написано в документе.
Авторы инициативы приводят данные, согласно которым число использующих вейпы подростков выросло на начало 2023-го в десять раз по сравнению с 2011 годом. Вейпинг, указывается в пояснительной записке, пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, "однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей".
Ранее сообщалось, что Правительство России собирается запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, а также пищевыми и биологически активными добавками. В пояснительной записке сообщается, что цель запрета — уменьшить потребление и распространение никотинсодержащих продуктов среди населения, преимущественно среди молодого поколения.
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