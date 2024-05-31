Депутаты предложили полностью запретить продажу вейпов в России

В Госдуму собираются внести законопроект о полном запрете на продажу вейпов, сообщают РИА "Новости" и ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Эта идея принадлежит депутатам фракций КПРФ, ЛДПР, СЗРП, а также "Новые люди". Изменения должны быть внесены в закон об охране здоровья граждан.

"Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путём синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки", — написано в документе.