В Госдуме разработали законопроект о тотальном запрете продажи вейпов в России

В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Авторами документа являются депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Из пояснительной записки следует, что с 2011 года в нашей стране в десять раз выросло число подростков, увлекающихся вейпами. Парламентарии обеспокоены и тем, что сегодня вейпинг зачастую пропагандируется как якобы безопасная альтернатива обычным сигаретам, хотя на самом деле он наносит непоправимый вред здоровью, причём как самого курящего, так и окружающих.