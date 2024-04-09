Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 08:17

В Госдуме разработали законопроект о тотальном запрете продажи вейпов в России

В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Авторами документа являются депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Из пояснительной записки следует, что с 2011 года в нашей стране в десять раз выросло число подростков, увлекающихся вейпами. Парламентарии обеспокоены и тем, что сегодня вейпинг зачастую пропагандируется как якобы безопасная альтернатива обычным сигаретам, хотя на самом деле он наносит непоправимый вред здоровью, причём как самого курящего, так и окружающих.

Врач предупредил любителей энергетиков и вейпов о риске слабоумия
Врач предупредил любителей энергетиков и вейпов о риске слабоумия

Напомним, что в 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов детям и подросткам. Этот документ запретил выкладку и демонстрацию вейпов на территории магазинов, кроме случаев, когда покупатель просит показать товар после ознакомления с соответствующим перечнем. При этом такие жёсткие меры стали применять и в других странах. В частности, в Казахстане и в Абхазии решили полностью запретить электронные сигареты, жидкости и ароматизаторы к ним.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров