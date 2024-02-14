Врач предупредил любителей энергетиков и вейпов о риске слабоумия

Распитие энергетических напитков и правда вызывает у подростков расстройство психики, а вейп — слабоумие, как гласят исследования.

Как рассказал RuNews24 врач-терапевт Иван Ромасов, негативное влияние вейпов обусловлено никотином, пропиленгликолем, глицеролом, альдегидами, никелем и хромом. Никотин влияет на головной мозг, вызывая ментальные нарушения. В состав альдегидов входят никель и хром, которые вызывают повреждения лёгких и сердечно-сосудистой системы.

Кофеин, который содержится в энергетических напитках, усиливается таурином и глюконолактоном, уменьшая эффективность работы механизмов "торможения головного мозга". Но если соблюдать норму, можно снизить уровень опасности.

"Существует строгая дозировка энергетических напитков: не более одной банки зараз и не более двух банок в сутки", — рассказал Ромасов.

Он объяснил, что зависимость от энергетиков развивается из-за кофеина. А комбинация кофеина, таурина и сахара провоцирует излишнюю выработку дофаминов в головном мозге и изменяет выработку эндоканнабиоидов. Когда эти ресурсы исчерпываются, человек впадает в зависимость от ежедневной дозы.

Родителям зависимых подростков эксперт посоветовал не реагировать агрессивно, а попытаться помочь признать проблему и уговорить пойти к специалисту по работе с зависимостями.