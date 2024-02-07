Курение уменьшает размер пениса, предупредил доктор Мясников

Одним из множества негативных последствий курения является уменьшение пениса. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Всё дело в кровенаполнении.

"Тот самый орган, про который мы говорим, <...> как губка. И, соответственно, всё зависит от степени его кровенаполнения. Ну, как вот мы надуваем мячик: если он слабо надут, он, соответственно, меньше, если сильно раздут, соответственно, становится больше", — сказал доктор в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Со временем курение негативно сказывается на сосудах, приводит к атеросклерозу, другим осложнениям, и как следствие — уменьшению пениса. По словам Мясникова, 15 лет курения по пачке в день точно сделают мужское достоинство меньше.