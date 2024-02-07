Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 12:09

Курение уменьшает размер пениса, предупредил доктор Мясников

Доктор Мясников: Курение в течение 15 лет по пачке сигарет в день уменьшит пенис

Одним из множества негативных последствий курения является уменьшение пениса. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Всё дело в кровенаполнении.

"Тот самый орган, про который мы говорим, <...> как губка. И, соответственно, всё зависит от степени его кровенаполнения. Ну, как вот мы надуваем мячик: если он слабо надут, он, соответственно, меньше, если сильно раздут, соответственно, становится больше", сказал доктор в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Со временем курение негативно сказывается на сосудах, приводит к атеросклерозу, другим осложнениям, и как следствие — уменьшению пениса. По словам Мясникова, 15 лет курения по пачке в день точно сделают мужское достоинство меньше.

Учёные заявили, что пенисы мужчин увеличиваются по всему миру
Учёные заявили, что пенисы мужчин увеличиваются по всему миру

Ранее учёные выяснили оптимальный размер мужского "хозяйства". Чтобы найти идеальные параметры, эксперты проанализировали результаты 17 предыдущих исследований. В них приняли участие более 15,5 тысячи представителей сильного пола различных этнических групп, в том числе азиатов и африканцев.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Александр Мясников
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров