Учёные выяснили оптимальный размер мужского "хозяйства"
Оптимальный размер пениса составляет 13,1 сантиметра
Американские учёные выяснили, что оптимальный размер мужского полового члена составляет чуть больше 13 сантиметров. Результаты исследования публикует информационный портал Pravda.ru.
Чтобы найти идеальные параметры и успокоить многих мужчин, эксперты проанализировали результаты 17 предыдущих исследований. В них приняли участие более 15,5 тысячи представителей сильного пола различных этнических групп, в том числе азиатов и африканцев. В итоге учёные пришли к выводу, что медианная длина эрегированного пениса составляет всего 13,1 сантиметра.
Говоря о "медианном значении", учёные имеют в виду, что у одной половины мужского населения размер меньше приведённого выше значения, а у другой — больше. Копнув чуть глубже, исследователи пришли к выводу, что у большинства мужчин размер пениса составляет от 12 до 16 см. У четверти в штанах спрятано меньше 12 сантиметров, а ещё у 25% — около 14 см. При этом 5% являются обладателями прибора короче 10 сантиметров, и лишь 1% может похвастаться 20-сантиметровым пенисом.
Ранее Лайф рассказывал, как длина пениса влияет на оргазм у женщины. Учёные из Университета Нью-Мексико провели исследование и выяснили, что представительницы слабого пола, которые предпочитают глубокую стимуляцию, чаще испытывают вагинальный, а не клиторальный оргазм. Оказалось, если пенис длиннее среднего размера, то вероятность приятного окончания полового акта выше.
Unsplash / charlesdeluvio