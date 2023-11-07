Учёные выяснили оптимальный размер мужского "хозяйства"

Чтобы найти идеальные параметры и успокоить многих мужчин, эксперты проанализировали результаты 17 предыдущих исследований. В них приняли участие более 15,5 тысячи представителей сильного пола различных этнических групп, в том числе азиатов и африканцев. В итоге учёные пришли к выводу, что медианная длина эрегированного пениса составляет всего 13,1 сантиметра.

Говоря о "медианном значении", учёные имеют в виду, что у одной половины мужского населения размер меньше приведённого выше значения, а у другой — больше. Копнув чуть глубже, исследователи пришли к выводу, что у большинства мужчин размер пениса составляет от 12 до 16 см. У четверти в штанах спрятано меньше 12 сантиметров, а ещё у 25% — около 14 см. При этом 5% являются обладателями прибора короче 10 сантиметров, и лишь 1% может похвастаться 20-сантиметровым пенисом.