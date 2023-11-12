Учёные заявили, что пенисы мужчин увеличиваются по всему миру

Мужские пенисы эволюционируют: за последние 30 лет размер достоинства сильной половины человечества увеличился на три сантиметра. Об этом говорится в исследовании учёных из Стэнфордского университета, которые провели огромный анализ и изучили 75 научных работ по этой деликатной теме, опубликованных в период с 1992 по 2021 год. Об этом пишет Pravda.

Примечательно, что рост наблюдается у мужчин по всему миру, независимо от расовой принадлежности. Невольными участниками исследования стали более 55 760 человек, информация о которых содержалась в научных публикациях. Учёные изучили размеры полового органа в разных состояниях, в том числе вялом, растянутом и при эрекции. И результаты показали 8,7, 12,93 и 13,93 сантиметра соответственно.

В итоге эксперты пришли к выводу, что третий показатель за последние 29 лет увеличился на 24%, притом что первые два совершенно не изменились. И если у обычных людей такая новость может вызвать небольшой восторг, то исследователи оказались даже огорчены. По их мнению, изменения могут быть связаны с далеко не положительными факторами: более ранним наступлением полового созревания, малоподвижным образом жизни, ожирением и воздействием гормонально-деструктивных веществ. При этом не исключено, что из-за этого могло ухудшиться и качество спермы.