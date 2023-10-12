Врач объяснил, как с одного взгляда на пенис распознать смертельное заболевание

Тромбоз полового члена могут вызвать травма во время секса, склонность к венозным заболеваниям и народные "методы". Об этом "Газете.ru" рассказал врач-уролог клиники Remedi Андрей Дмитриев.

"В норме на поверхности пениса проступают вены, их видимость сама по себе не говорит о тромбозе. Насторожить должно, если одна вена вдруг начинает выступать плотным тяжем, похожим на канат, если в ней перекатывается шарик. Всё это может сигнализировать о тромбозе", — объяснил эксперт.

Медик рассказал, что на ранней стадии тромбоз не проявляется, но развивается быстро. Для этого недуга характерны болезненность, отёк, покраснение и боль при эрекции или мочеиспускании. Дмитриев заметил, что точный диагноз может поставить только врач, сделав УЗДГ вен или выявив в анализе повышенный D-димер.

Медик рассказал, что лечение этого заболевания подразумевает противовоспалительную терапию, инъекции антикоагулянтов и физиотерапию.