В Абхазии ввели полный запрет на вейпы
В Абхазии запретили ввоз, а также рекламу и оборот вейпов — электронных устройств для употребления табака. Решение было принято на заседании парламента республики. По словам местного депутата Инара Гицбы, закон разработали для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних, от никотиносодержащей продукции и последствий её потребления.
Принципом действия вейп напоминает ингалятор: внутри устройства нагревается и закипает жидкость для электронных сигарет, в результате чего образуется пар для вдыхания. По мнению учёных, такой способ употребления никотина даже более опасен и сильнее повреждает лёгкие, чем курение обычных сигарет. Вейпы последовательно запрещают во многих странах мира. В прошлом году в Казахстане решили полностью запретить электронные сигареты, жидкости и ароматизаторы к ним. Жёсткие правила действуют и в России.
Ранее Лайф уже предупреждал читателей о серьёзных последствиях курения вейпов. Например, содержащиеся в них химические соединения крайне негативно влияют на здоровье полости рта и могут привести к образованию кариеса и даже выпадению зубов, а у молодых курильщиков и вовсе повышают риск инсульта.
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