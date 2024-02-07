В Абхазии ввели полный запрет на вейпы

В Абхазии запретили ввоз, а также рекламу и оборот вейпов — электронных устройств для употребления табака. Решение было принято на заседании парламента республики. По словам местного депутата Инара Гицбы, закон разработали для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних, от никотиносодержащей продукции и последствий её потребления.