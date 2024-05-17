Вейперы в России могут остаться без ароматизированных жидкостей
"Коммерсант": В России хотят запретить ароматизированные жидкости для вейпов
Правительство России собирается запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, а также пищевыми и биологически активными добавками, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на проект распоряжения Минздрава. Если закон будет принят, можно будет продавать только жидкости, в которых есть никотин, дистиллированный глицерин (от 94%), а также пропиленгликоль (от 95%).
В пояснительной записке сообщается, что цель запрета — уменьшить потребление и распространение никотинсодержащих продуктов среди населения, преимущественно среди молодого поколения. Кроме того, по оценке авторов инициативы, экономические преимущества от снижения потребления никотинсодержащей продукции "существенно превосходят" любые потенциальные налоговые или иные доходы государства от её продажи.
Ранее в Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Авторы документа — депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Парламентарии обеспокоены тем, что вейпинг зачастую пропагандируется как якобы безопасная альтернатива обычным сигаретам, хотя на самом деле наносит непоправимый вред здоровью курящего и окружающих.
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