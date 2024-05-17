Вейперы в России могут остаться без ароматизированных жидкостей

Правительство России собирается запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, а также пищевыми и биологически активными добавками, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на проект распоряжения Минздрава. Если закон будет принят, можно будет продавать только жидкости, в которых есть никотин, дистиллированный глицерин (от 94%), а также пропиленгликоль (от 95%).

В пояснительной записке сообщается, что цель запрета — уменьшить потребление и распространение никотинсодержащих продуктов среди населения, преимущественно среди молодого поколения. Кроме того, по оценке авторов инициативы, экономические преимущества от снижения потребления никотинсодержащей продукции "существенно превосходят" любые потенциальные налоговые или иные доходы государства от её продажи.