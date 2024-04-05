Врач объяснила, почему попытка заменить сигареты вейпом — очень плохая идея

Курение электронных сигарет может спровоцировать изменение ДНК у человека, последствием которого становится рак щёк. Об этом в личном телеграм-канале заявила эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

"Неважно, курите вы обычные сигареты или вейпы, эпигенетические изменения (обратимые изменения ДНК) одинаковы у всех курильщиков, говорится в новом исследовании. Эти изменения затрагивают даже тех, кто за всю свою жизнь выкурил не более 100 сигарет. Что уж говорить о заядлых курильщиках", — написала врач в своём телеграм-канале.

Эндокринолог подчеркнула, что пока у науки нет точных данных о том, что электронки напрямую провоцируют онкологические заболевания, но по меньшей мере они этому способствуют, ускоряя рост раковых клеток эпителия. Отсюда следует простой вывод — вейпы не являются безопасной заменой обычных сигарет.

Так, учёные уже подтвердили связь между курением электронных сигарет в течение продолжительного периода времени с десятком различных болезней лёгких. Кроме того, у любителей электронок растёт риск развития нескольких видов онкологии, заболеваний сердца и диабета. Это вовсе не значит, что курильщикам со стажем нужно впадать в отчаяние из-за навсегда утраченных шансов на здоровую жизнь. Можно бросить вредную привычку прямо сейчас, и здоровье постепенно будет восстанавливаться год от года, призвала Павлова.