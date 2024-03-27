Вызывают психозы: Нарколог раскрыл реальную опасность вейпов

Производители вейпов утверждают, что глицерин, акролеин и прочее в составе — пищевая добавка, однако таковой она является, лишь когда её едят, рассказал телеканалу "360" врач – психиатр-нарколог Василий Шуров.

При этом эти же добавки, которые сгорают и через лёгкие и систему обращения попадают в мозг, оказывают токсичное действие. Нарколог объяснил, что табачные компании извлекли выгоду из отсутствия 20-летних исследований, когда изучались только случаи тяжёлых пневмоний со слиянием мелких очагов в более крупные.

"У нас нет длительных исследований по чистому курению. Хотя отдельно описаны те же самые сливные [формы] пневмонии именно у вейперов — очень тяжёлые, когда надо применять кортикостероиды, с большой смертностью. К сожалению, все эти вещи вредные. Но табачные компании проводят маркетинговые кампании, утверждая, что это более полезно, они меньше нагреваются и выделяют меньше канцерогенов. По сути, предлагают выбор из двух зол, мотивируя, что какое-то зло меньше", — добавил нарколог.

Шуров обратил внимание, что в основу сигарет входит никотин, вызывающий психическую и физическую зависимость. И опасность в том, что подростки, которые "парят и вейпят", привыкают менять своё психоэмоциональное состояние. Медик напомнил, что те, кто курит наркотики, начинали не с них. Сначала курили сигареты, а потом переходили на что-то более тяжёлое. К тому же психозы среди подростков — не редкость. Врач также уточнил, что курение — это фактор риска сердечно-сосудистых, лёгочных и онкологических заболеваний.