В России разгорелась дискуссия вокруг ношения никабов

Вторую неделю в России не утихает дискуссия по поводу возможного запрета ношения никабов. К обсуждению присоединяются всё новые спикеры, отмечает исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев в разговоре с "Газетой.ru".

Так, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против ввода ограничений, подчеркнув необходимость относиться к вероубеждениям разных людей с уважением. А его коллега из Волгоградской области Бата Кифах Мохамад поддержал идею запретить никабы. Против обязательного ношения этого головного убора глава мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев и муфтий Чечни Салах Межиев. Не оставил этот вопрос без внимания и первый заместитель председателя Духовного управление мусульман (ДУМ) Дамир Мухетдинов.

"Давать оценки можно в критериях уместности, неуместности, но никак не в критериях моральности, традиционности. Никаб среди российских мусульманок был не массовым явлением, а скорее элитарным. Но даже при этом никаб на порядок более традиционен для России, чем мини-юбки или открытые декольте", — приводятся его слова на сайте ДУМ.