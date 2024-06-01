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Регион
1 июня, 16:06

В России разгорелась дискуссия вокруг ношения никабов

Исламовед Силантьев собрал мнения религиозных деятелей об идее запрета никабов

Вторую неделю в России не утихает дискуссия по поводу возможного запрета ношения никабов. К обсуждению присоединяются всё новые спикеры, отмечает исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев в разговоре с "Газетой.ru".

Так, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против ввода ограничений, подчеркнув необходимость относиться к вероубеждениям разных людей с уважением. А его коллега из Волгоградской области Бата Кифах Мохамад поддержал идею запретить никабы. Против обязательного ношения этого головного убора глава мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев и муфтий Чечни Салах Межиев. Не оставил этот вопрос без внимания и первый заместитель председателя

Духовного управление мусульман (ДУМ) Дамир Мухетдинов.

"Давать оценки можно в критериях уместности, неуместности, но никак не в критериях моральности, традиционности. Никаб среди российских мусульманок был не массовым явлением, а скорее элитарным. Но даже при этом никаб на порядок более традиционен для России, чем мини-юбки или открытые декольте", — приводятся его слова на сайте ДУМ.

Опрос показал, что 86% россиян поддерживают запрет никаба
Опрос показал, что 86% россиян поддерживают запрет никаба

Напомним, дискуссия на эту тему разгорелась после того, как председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев поддержал на законодательном уровне запрет на никабы в РФ. Он объяснил свою позицию стремлением избежать факторов, которые повышают угрозу экстремизма. На это высказывание отреагировал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. По его словам, ношение никаба никогда не было традицией у российских мусульман, так что эти ограничения не нарушали бы права верующих.

Обложка ©

Unsplash / mhrezaa

Никита Осипов
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