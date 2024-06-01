В России разгорелась дискуссия вокруг ношения никабов
Исламовед Силантьев собрал мнения религиозных деятелей об идее запрета никабов
Вторую неделю в России не утихает дискуссия по поводу возможного запрета ношения никабов. К обсуждению присоединяются всё новые спикеры, отмечает исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев в разговоре с "Газетой.ru".
Так, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против ввода ограничений, подчеркнув необходимость относиться к вероубеждениям разных людей с уважением. А его коллега из Волгоградской области Бата Кифах Мохамад поддержал идею запретить никабы. Против обязательного ношения этого головного убора глава мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев и муфтий Чечни Салах Межиев. Не оставил этот вопрос без внимания и первый заместитель председателя
Духовного управление мусульман (ДУМ) Дамир Мухетдинов.
"Давать оценки можно в критериях уместности, неуместности, но никак не в критериях моральности, традиционности. Никаб среди российских мусульманок был не массовым явлением, а скорее элитарным. Но даже при этом никаб на порядок более традиционен для России, чем мини-юбки или открытые декольте", — приводятся его слова на сайте ДУМ.
Напомним, дискуссия на эту тему разгорелась после того, как председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев поддержал на законодательном уровне запрет на никабы в РФ. Он объяснил свою позицию стремлением избежать факторов, которые повышают угрозу экстремизма. На это высказывание отреагировал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. По его словам, ношение никаба никогда не было традицией у российских мусульман, так что эти ограничения не нарушали бы права верующих.
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