Пришлая традиция: Муфтий выступил против ношения никабов в России

В Священном Писании ислама ничего не говорится о том, что женщины должны закрывать лицо одеждой, а ношение никаба и вовсе является "пришлой" традицией для России, рассказал муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад.

"Никаб не является обязательным в исламе. Женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо. Я лично выступаю против ношения никаба. Это пришлая традиция, не относящаяся к народам России", — объяснил он в беседе с изданием "Новости Волгограда".

Священнослужитель отметил, что настороженное отношение к такому наряду среди россиян вполне можно понять — человек, который скрывает лицо от окружающих, вызывает у них по меньшей мере беспокойство. Особенно чувствительным этот момент стал после кровавого террористического акта в "Крокус сити холле" и всё чаще появляющихся новостях о скандалах и конфликтах с иностранными гражданами. Собеседник издания напомнил, что никаб является частым атрибутом религиозных радикалов, а вопросы безопасности являются приоритетными для народа России, особенно когда страна участвует в вооружённом конфликте.

В то же время Мохамад не уверен, что сейчас перед российским обществом так уж остро стоит вопрос о запрете ношения этого наряда. Но даже если он будет принят, то это не приведёт к шквалу недовольства в мусульманском сообществе, ведь ограничения скажутся на единицах из огромного числа тех россиян, кто исповедует ислам.