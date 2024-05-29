Пришлая традиция: Муфтий выступил против ношения никабов в России
Волгоградский муфтий Мохамад: Ношение никаба — пришлая для России традиция
В Священном Писании ислама ничего не говорится о том, что женщины должны закрывать лицо одеждой, а ношение никаба и вовсе является "пришлой" традицией для России, рассказал муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад.
"Никаб не является обязательным в исламе. Женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо. Я лично выступаю против ношения никаба. Это пришлая традиция, не относящаяся к народам России", — объяснил он в беседе с изданием "Новости Волгограда".
Священнослужитель отметил, что настороженное отношение к такому наряду среди россиян вполне можно понять — человек, который скрывает лицо от окружающих, вызывает у них по меньшей мере беспокойство. Особенно чувствительным этот момент стал после кровавого террористического акта в "Крокус сити холле" и всё чаще появляющихся новостях о скандалах и конфликтах с иностранными гражданами. Собеседник издания напомнил, что никаб является частым атрибутом религиозных радикалов, а вопросы безопасности являются приоритетными для народа России, особенно когда страна участвует в вооружённом конфликте.
В то же время Мохамад не уверен, что сейчас перед российским обществом так уж остро стоит вопрос о запрете ношения этого наряда. Но даже если он будет принят, то это не приведёт к шквалу недовольства в мусульманском сообществе, ведь ограничения скажутся на единицах из огромного числа тех россиян, кто исповедует ислам.
Напомним, что ранее председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев поддержал на законодательном уровне запрет на никабы в России. Он объяснил свою позицию стремлением избежать факторов, которые повышают угрозу экстремизма. Его заявление прокомментировал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, отметивший, что ношение никаба никогда не было традицией у российских мусульман, так что эти ограничения не нарушали бы права верующих.
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