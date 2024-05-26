ИА IslamNews отреагировало на заявление муфтия Москвы о возможном запрете никаба

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отреагировал на предложение главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России ношение никаба. По его словам, Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ поддержит инициативу, если власти докажут, что наличие данного головного убора связано с рисками экстремизма.

"Раскрывая положение никаба в исламе, я высказал не только своё личное мнение, а мнение учёных традиционного ислама. В России это ханафитский и шафиитский мазхабы (одни из четырёх каноничных правовых школ в суннитском исламе. — Прим. Life.ru). Позиции четырёх мазхабов едины относительно законности использования никаба", — написал муфтий в телеграм-канале.

По его словам, взгляды учёных по этому вопросу "варьируются от нейтральности до обязательности", однако никто из специалистов не говорил о запрете ношения никаба. При этом, как отмечает ИА IslamNews, тут Аляутдинов не совсем прав. Агентство подчёркивает, что, по мнению большинства суннитских учёных, никаб не имеет отношения к исламу и находится вне рамок шариата.

Эксперты указывают, что это просто народный обычай в некоторых южных государствах. Так, у кочевых народов в пустыне никабом пользуются не только женщины, но и мужчины, закрываясь от мелкого песка. Исламской этике этот обычай сам по себе не противоречит, он нейтрален. В традициях мусульманских народов, которые проживают на территории РФ веками, традиции никаба не было. Женщины покрывали голову красивыми платками в соответствии с национальными традициями.



Авторы подчёркивают, что чёрные никабы используются в мире при совершении терактов. У граждан РФ, которые никогда не видели соотечественниц-мусульманок в такой одежде, такой головной убор вызывает подозрение, что приводит к напряжённости в отношениях.

"ДУМ РФ не пропагандирует ношение никаба и считает, что в современном обществе более правильным будет сделать выбор в пользу традиционного хиджаба, соответствующего требованиям ислама. К примеру, моя жена и дочь никаб не носят", — дополнил муфтий.

Как подчёркивает IslamNews, религиозного значения никаб не имеет, а при обсуждении вопроса о запрете его ношения нет цели ограничить права верующих. Речь идёт о лишении возможности скрыть лицо.

Никаб — традиционный женский головной убор, который закрывает лицо, оставляя узкую прорезь для глаз. В основном он изготавливается из ткани чёрного цвета. Никаб появился в доисламские времена, но в современности его носят практически только мусульманки, которые считают его лучшим видом хиджаба.