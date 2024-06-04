Врач оценила шансы отправиться на тот свет от укуса комара
Врач Уланкина: Комары являются переносчиками туляремии и дирофиляриоза
Укус комара может оказаться смертельно опасным для человека, если кровососущий является разносчиком возбудителей инфекций или паразитов. Внешне заражённое насекомое никак не выдаст себя, а первым тревожным звоночком обычно становятся гриппоподобные симптомы, предупредила врач Ольга Уланкина.
Медик рассказала, что комары могут переносить жёлтую лихорадку, малярию, лихорадку Зика и десятки других недугов, в том числе экзотических. Если после укуса под кожей появились зудящие узлы или гранулёмы — это дирофиляриоз. Болезнь диагностируют, если из комара в организм человека попали паразитные личинки рода Dirofilaria. Они быстро плодятся и удаляются лишь хирургически. Не менее опасна туляремия, известная почти стопроцентной заразностью при контакте.
"Болезнь обычно поражает грызунов, но может передаваться с помощью комаров, которые сначала укусили крысу или суслика, а после присосались к человеку. Симптомы туляремии включают высокую температуру, озноб, головную боль, утомляемость, а также язвы на месте укуса. В некоторых случаях могут воспаляться лимфатические узлы, развивается пневмония. Без своевременного лечения туляремия может привести к серьёзным осложнениям, включая летально опасное заражение крови", — пояснила собеседница "Газеты.ru".
Лучший способ защититься от кровососущих насекомых — обработка кожи и одежды специальными спреями, рассказывал Life.ru ранее. А если под рукой не оказалось специального средства, можно воспользоваться и народными методами.
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