Врач оценила шансы отправиться на тот свет от укуса комара

Укус комара может оказаться смертельно опасным для человека, если кровососущий является разносчиком возбудителей инфекций или паразитов. Внешне заражённое насекомое никак не выдаст себя, а первым тревожным звоночком обычно становятся гриппоподобные симптомы, предупредила врач Ольга Уланкина.

Медик рассказала, что комары могут переносить жёлтую лихорадку, малярию, лихорадку Зика и десятки других недугов, в том числе экзотических. Если после укуса под кожей появились зудящие узлы или гранулёмы — это дирофиляриоз. Болезнь диагностируют, если из комара в организм человека попали паразитные личинки рода Dirofilaria. Они быстро плодятся и удаляются лишь хирургически. Не менее опасна туляремия, известная почти стопроцентной заразностью при контакте.