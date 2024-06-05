Илья Варламов* получил третий штраф за отсутствие маркировки иноагента

Таганский районный суд Москвы вынес решение о назначении блогеру Илье Варламову* штрафа в 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в его публикациях. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Для Варламова* это уже третье привлечение к ответственности за аналогичные нарушения. Суд уже штрафовал блогера на 50 тысяч и 30 тысяч рублей, но он продолжает игнорировать российские законы.