Илья Варламов* получил третий штраф за отсутствие маркировки иноагента
Суд вновь оштрафовал блогера Варламова* за нарушение закона об иноагентах
Илья Варламов*. Обложка © Telegram / Ilya Varlamov in English
Таганский районный суд Москвы вынес решение о назначении блогеру Илье Варламову* штрафа в 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в его публикациях. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
"Варламов Илья Александрович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", — говорится в тексте.
Для Варламова* это уже третье привлечение к ответственности за аналогичные нарушения. Суд уже штрафовал блогера на 50 тысяч и 30 тысяч рублей, но он продолжает игнорировать российские законы.
Напомним, что Варламов* уехал из России после начала СВО. Минюст включил его в список иноагентов 23 марта 2023 года. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников. 15 мая прошлого года блогер подал иск на решение Минюста о статусе иноагента. Где именно он нашёл пристанище, не сообщается, но в октябре Варламов* объявился в Китае.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.