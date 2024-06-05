СК добивается заочного ареста главреда Republic* Колезева** из-за фейков о ВС РФ

Представители Следственного комитета России потребовали заочно арестовать главного редактора интернет-издания Republic* Дмитрия Колезева** по делу о фейках о Российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Колезева**, обвиняемого по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ)", — рассказали агентству.

Напомним, что российский журналист Дмитрий Колезев** впервые пополнил разыскные списки МВД РФ ещё в 2022 году. Тогда против него было возбуждено уголовное дело, однако ни статья, ни сам состав не разглашались ведомством.