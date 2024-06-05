ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 09:16

СК добивается заочного ареста главреда Republic* Колезева** из-за фейков о ВС РФ

Российский журналист Дмитрий Колезев**. Обложка © Telegram / Колезев**

Российский журналист Дмитрий Колезев**. Обложка © Telegram / Колезев**

Представители Следственного комитета России потребовали заочно арестовать главного редактора интернет-издания Republic* Дмитрия Колезева** по делу о фейках о Российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Колезева**, обвиняемого по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ)", — рассказали агентству.

Теряющая миллионы Земфира* снова не смогла выбраться из списка иноагентов
Теряющая миллионы Земфира* снова не смогла выбраться из списка иноагентов

Напомним, что российский журналист Дмитрий Колезев** впервые пополнил разыскные списки МВД РФ ещё в 2022 году. Тогда против него было возбуждено уголовное дело, однако ни статья, ни сам состав не разглашались ведомством.

* Внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

** Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Владимир Озеров
  • Новости
  • СК РФ
  • СМИ
  • ВС РФ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров