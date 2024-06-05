Адвокат объяснила, как будет поделено наследство Заворотнюк Адвокат Калиничева назвала имущество, которое достанется наследникам Заворотнюк 5 июня, 07:29 Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышёвым. Обложка © ТАСС / Станислав Тихомиров

У скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк было две квартиры в Москве, особняк и автомобили. Сейчас неизвестно, оставила ли звезда сериала "Моя прекрасная няня" завещание. Если его нет, то всё имущество будет поделено согласно нормам закона. Об этом адвокат Елена Калиничева рассказала "Вечерней Москве".

"То, что было куплено в браке [с Петром Чернышёвым], будет поделено пополам: половину унаследует супруг, а вторая часть будет поделена среди наследников первой очереди, то есть между детьми и матерью артистки. А вот приобретённое до брака имущество будет поделено поровну на всех наследников", — пояснила юрист.

Заворотнюк владела особняком в Новомосковском районе столицы, его площадь достигает 700 квадратных метров. Дом был переоформлен актрисой на старших детей Анну и Майкла в 2021 году. Его стоимость составляет как минимум 160 миллионов рублей. Автомобили Заворотнюк регистрировала на свою мать.

Кроме того, за артисткой числится две квартиры. Одна из них находится в центре Москвы, её цена — около 50 миллионов рублей. Вторая — в районе Раменки, стоимость жилья достигает 80 миллионов рублей.

Авторы Татьяна Миссуми