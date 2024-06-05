Раскрыта личность тайного мужа дочери Заворотнюк
Super: Мужем дочери Анастасии Заворотнюк оказался 30-летний бизнесмен Исмаилов
Актриса Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk
Super рассекретил личность мужа 28-летней Анны Заворотнюк — старшей дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня", которая ушла из жизни после тяжёлой болезни 30 мая. В семье Заворотнюк хранили молчание по поводу её самочувствия, да и вообще не слишком привыкли откровенничать о личном. А о том, что Анна Заворотнюк уже восемь лет состоит в отношениях и в 2022 году вышла замуж, девушка рассказала своим подписчикам всего пару недель назад, сохранив личность избранника в секрете.
Впервые публика увидела того самого тайного мужа Анны Заворотнюк 1 июня — на похоронах её матери. По данным Super, это 30-летний предприниматель Тимур Исмаилов, за ним числятся несколько компаний в сфере общественного питания и торговли. По информации из открытых источников, с 2013-го по 2017 год Тимур учился в Школе бизнеса Джозефа Любина при Университете Пейс в Нью-Йорке. Анна с 2015 года также училась в Университете Пейс, где, вероятно, и познакомилась с Тимуром.
Муж старшей дочери Анастасии Заворотнюк — Тимур Исмаилов. Фото © Страница героя в соцсетях
Сейчас муж Анны Заворотнюк занимает должность генерального директора в международной торговой корпорации Pamo Global, офис которой находится в ОАЭ. Супруги уже несколько лет практически живут на два города — это Москва и Дубай.
Напомним, о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Заслуженная артистка России долгое время боролась с агрессивной формой рака мозга. В первый день лета в Воскресенском храме московского Покровского женского монастыря прошла церемония прощания с актрисой. Отдать дань уважения звезде телесериала "Моя прекрасная няня" приехали многие публичные личности, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, а также тренер Татьяна Тарасова и певица Лолита. Гроб с телом актрисы провожали бурными аплодисментами, её похоронили на Троекуровском кладбище рядом с певцом Юрием Шатуновым и актёром Валентином Гафтом.