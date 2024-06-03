Как небольшая квартира: 5 самых дорогих памятников на могилах российских знаменитостей

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года после пяти тяжёлых лет борьбы с раком. У женщины в 2019-м обнаружилась глиобластома — опухоль головного мозга. Артистка проходила лечение в Германии, но оно ей не помогло. Российскую звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве — церемония прощания прошла 1 июня.

Недавно в Сети появились первые фотографии могилы российской актрисы. У Заворотнюк пока установлен только крест. Информации о том, поставят ли ей роскошный памятник, ещё нет. Но не исключено, что семья звезды последует примеру родственников других артистов РФ и захочет увековечить образ Моей Прекрасной Няни, отлив его в граните.

У российской звезды Анастасии Заворотнюк на могиле установлен только крест. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Кстати, об этом. Есть несколько особенно помпезных и дорогих надгробий знаменитостей. Суммы, в которые они оцениваются, достигают заоблачных высот или стоимости небольших квартир. Кому посмертно решили сделать такой подарок родственники и фанаты?

1. Как выглядит могила Веры Глаголевой

Могила российской звезды Веры Глаголевой отличается пышным убранством. Это памятник белого цвета с куполом и красивыми фонарями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anahapetova

Могила Веры Глаголевой, которая умерла в 2017 году, выглядит пышно. Известная актриса и режиссёр долгое время проходила лечение в США, но оно не помогло. Она скончалась от рака желудка. Надгробие было дополнительно украшено в 2019 году. Муж Глаголевой Кирилл Шубский построил для усопшей супруги большой белый памятник. По бокам — кованые фонари, а сверху купол из стекла. Стоимость составила 12 млн рублей.

2. Надгробие Тамары Миансаровой

На могиле советской и российской певицы Тамары Миансаровой установлен памятник в виде неё и чёрного кота. Фото © Wikipedia / KUZNETSOV

Советской и российской певицы Тамары Миансаровой не стало в июле 2017 года. Она известна в РФ тем, что спела легендарную композицию "Чёрный кот". Женщина скончалась в возрасте 86 лет из-за воспаления лёгких.

Родственники звезды установили в её честь пышное надгробие с изображением Тамары в лучшие годы. Памятник позолочен, в ногах у девушки стоит тот самый легендарный чёрный кот. Также нанесены надписи с названиями её хитов. Стоимость памятника — около 2,5 млн рублей.

3. Как выглядит могила Татьяны Самойловой

На могиле российской актрисы Татьяны Самойловой установили надгробие и бюст. Фото © Wikipedia / Matveev3

Звезда российского кино Татьяна Самойлова ушла из жизни 4 мая 2014 года. В этот день ей должно было исполниться 80 лет. Причина смерти — ишемическая болезнь сердца и гипертония. Родственники установили ей памятник в октябре 2018 года. Он представляет собой гранитную доску с ФИО знаменитости, датами жизни, а также бюст, отлитый в бронзе. За надгробие пришлось заплатить около 3,8 млн рублей.

4. Памятник на могиле актёра Алексея Баталова

На могиле российского актёра Алексея Баталова установлена скульптура. На ней он предстал как персонаж Борис из фильма "Летят журавли". Фото © Wikipedia / Klodklodklod77

Российского актёра Алексея Баталова не стало 15 июня 2017 года из-за болезни сосудов. На момент смерти ему было 88 лет. Мужчину похоронили на Преображенском кладбище в Москве.

Через некоторое время после кончины на могиле актёра российских сериалов и кино установили масштабный памятник. Скульптура представляет собой его персонажа Бориса из культовой картины "Летят журавли". Мужчину окружают позолоченные птицы, которые взмывают ввысь. Таким образом авторы монумента отдали дань уважения артисту и показали, что будут помнить его всегда. Стоимость работы — 3,5 млн рублей.

5. Надгробие на могиле Иосифа Кобзона

Памятник советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону стоил, предположительно, 52 млн рублей. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Советский и российский певец Иосиф Кобзон ушёл из жизни 30 августа 2018 года. Причина смерти — злокачественная опухоль. Могила мэтра расположена в иудейской части Востряковского кладбища города Москвы неподалёку от места, где похоронена его мать.

В 2019 году, после того как российский певец скончался, на его могиле установили крупный памятник из гранита. Также рядом поставили бронзовую статую. Стоимость объекта составила, предположительно, 52 млн рублей.